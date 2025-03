Gefängnis und die große Liebe

Viele befürchteten, dass Borowski in seinem letzten Fall - wie so viele seiner Kollegen zuvor - dramatisch und hollywoodreif im Dienst sterben wird. Doch die Macher entschieden sich für einen anderen Weg: Borowski sitzt am Ende seines letzten Arbeitstags in Untersuchungshaft, nachdem er den Täter mit seiner Dienstwaffe im Handgemenge erschoss. Das Problem: Borowski war offiziell bereits außer Dienst, hätte somit seine Waffe nicht mehr führen dürfen, was ihm wohl juristischen Ärger eingebrockt hat. Im Knast besucht ihn zu seiner Verwunderung seine große Liebe und ehemalige Kollegin Dr. Frieda Jung (Maren Eggert, 51), die ihm zuvor bereits in einem Reisebüro in einem Tagtraum erschien.

Die Psychologin und der Kommissar arbeiteten in insgesamt 19 Folgen von 2003 bis 2010 zusammen, hatten sogar eine Liaison bis Jung einst nach Helsinki ging. Auch, um der Liebe von Borowski aus dem Weg zu gehen, der seine Kollegin nie vergessen konnte. Offenbar ging es Jung genauso. Sie offenbart ihm im Knast, dass sie nur darauf gewartet habe, bis er aus dem Polizeidienst ausgeschieden sei, um ihn endlich zu besuchen. Geben die beiden ihrer Liebe nun eine echte Chance? Der Film endet zumindest mit der Ankündigung von Borowski, dass er bereits einen Plan habe, wie er wieder aus dem Gefängnis kommen könne. Den erfahren die Zuschauer allerdings nicht. Oder war auch das zweite Treffen nur ein weiterer Tagtraum des Ex-Ermittlers? Die Fans werden es wahrscheinlich nie erfahren.