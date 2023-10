Neuer "Tatort": Murots Glückssuche als kleine Horrorshow

Was sind Menschen bereit, für ein Glücksgefühl zu tun? Darum geht es im neuen "Tatort" mit Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur). Es ist eine Frage, die er sich auch selbst stellt, leidet Murot doch gerade an Depressionen und sinnt bei seinem Analytiker der Frage nach, was Glück ausmacht. "Dann ist man 60 und kapiert, dass man nichts erreicht hat außer geplatzten Träumen." ORF 2 zeigt den Krimi "Murot und das Paradies" am Sonntag um 20.15 Uhr.