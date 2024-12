"Tatort: Man stirbt nur zweimal": So wird der neue Münster-Krimi

Auch die attraktive Frau Prätorius sieht reichlich mitgenommen aus, ihr Gesicht weist schwerwiegende Blessuren auf, am Hals finden sich Würgemale. Zudem klafft in ihrem Gedächtnis eine riesige Lücke - zumindest gibt sie an, sich an weite Teile des vergangenen Abends nicht mehr erinnern zu können. Wie ihr Rechtsanwalt zu Tode kam, sei auch ihr völlig unerklärlich.

Auf den ersten Blick hätte Doreen Prätorius herzlich wenig Grund dafür gehabt, den Juristen so grausam ins Jenseits zu befördern. Schließlich erzielte Weintraub am Tag seines Todes einen großen juristischen Erfolg für sie. Nach einem langwierigen Prozess entschied das Gericht endlich, dass ihr die Lebensversicherung ihres seit drei Jahren verschwundenen Ehemanns Jonas (Christian Erdmann,49) in Höhe von 3,5 Millionen Euro ausbezahlt werden muss.

In den Jahren vor seinem Verschwinden hatte sich der angebliche Archäologe regelmäßig auf ausgedehnte Expeditionsreisen begeben, was auch die riesige Sammlung exotischer Artefakte und ritueller Masken in dem Haus zu bezeugen scheint. Von seiner letzten Expedition in Südamerika kehrte er allem Anschein nach nicht zurück und wurde mittlerweile offiziell für tot erklärt.

Während den Zuschauerinnen und Zuschauern von Anfang an offengelegt wird, dass Jonas Prätorius keineswegs tot ist, sondern die letzten zweieinhalb Jahre in einem Kellerbunker des Hauses verbrachte, um an die Millionen zu kommen, müssen Thiel und Boerne einigen Aufwand betreiben, um das perfide Spiel dieses manipulativen Fake-Wissenschaftlers zu durchschauen. Und um herauszufinden, warum der skrupellose Untote dem Rechtsanwalt mitten in seinem Wohnzimmer einen Speer durch sein Herz trieb.