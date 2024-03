Verendete Eichhörnchen in der Rechtsmedizin, explodierende Hühnereier in der Mikrowelle und ein Kommissar, der so gut wie im Alleingang Verstrickungen von historischer und internationaler Tragweite aufdecken will: In der neuen Episode des Münster-"Tatorts" mit dem Titel "Unter Gärtnern" werden in gewohnter Manier Skurrilitäten zelebriert und heillose Übertreibungen als Stilmittel eingesetzt. Der Krimi läuft am Sonntag um 20.15 Uhr auf ORF 2.