Anna Stieblich als Nachbarin Gerlinde Wagner

Anna Stieblich (60), geboren am 20. Februar 1965 in Bremen, ist eine profilierte deutsche Schauspielerin, die seit Jahrzehnten auf deutschen Theaterbühnen sowie in Fernseh- und Kinoproduktionen präsent ist. Das Publikum kennt sie besonders als Doris Schneider in "Türkisch für Anfänger" (2006-2008, 2012), als Prof. Dr. Sabine Rossi in "SOKO Leipzig" (seit 2009) und aus zahlreichen Nebenrollen im "Tatort" - vor "Mike & Nisha" etwa in "Tatort: Im Wahn" (2025), "Tatort: Der hundertste Affe" (2016) oder "Tatort: Freddy tanzt" (2015). Ihr nuanciertes Spiel macht sie zu einem markanten Gesicht des Sonntagskrimis, dem sie ungezwungene Alltagsnähe und Tiefe verleiht.