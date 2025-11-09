"Tatort: Mike & Nisha": 4 wichtige Nebenrollen als Hauptfiguren
Im "Tatort: Mike & Nisha" (9.11., 20:15 Uhr, das Erste) spielen sich vier Nebenrollen in der Vordergrund. Das sollte man über Anna Stieblich, Wolf Bachofner, Davina Chanel Fox und Johannes Scheidweiler wissen.
Anna Stieblich als Nachbarin Gerlinde Wagner
Anna Stieblich (60), geboren am 20. Februar 1965 in Bremen, ist eine profilierte deutsche Schauspielerin, die seit Jahrzehnten auf deutschen Theaterbühnen sowie in Fernseh- und Kinoproduktionen präsent ist. Das Publikum kennt sie besonders als Doris Schneider in "Türkisch für Anfänger" (2006-2008, 2012), als Prof. Dr. Sabine Rossi in "SOKO Leipzig" (seit 2009) und aus zahlreichen Nebenrollen im "Tatort" - vor "Mike & Nisha" etwa in "Tatort: Im Wahn" (2025), "Tatort: Der hundertste Affe" (2016) oder "Tatort: Freddy tanzt" (2015). Ihr nuanciertes Spiel macht sie zu einem markanten Gesicht des Sonntagskrimis, dem sie ungezwungene Alltagsnähe und Tiefe verleiht.
Wolf Bachofner als Nachbar Erwin Ramthor
Wolf Bachofner (64), geboren am 1. Oktober 1961 in Wien, ist ein renommierter österreichischer Schauspieler, dessen umfangreiche Karriere viele Fernsehkrimis umfasst, von "Kommissar Rex" (1994-1999) über Kripochef Martin Büscher in den "Ostfrieslandkrimis" (seit 2024) bis zu verschiedenen "Tatort"-Episoden wie "Tatort: Baum fällt" (2019) oder "Tatort: Eulenburg" (1997). Er ist bekannt für seine Fähigkeit, kantige und komplexe Figuren lebendig werden zu lassen.
Davina Chanel Fox als Assistentin Mara Hermann
Davina Chanel Fox, geboren 1997 in Texas, wuchs in Rheinland-Pfalz auf und spricht fließend Englisch, Deutsch und den pfälzischen Dialekt, den sie von ihren Großeltern lernte. Nach ihrem Abitur absolvierte sie ein Radio-Volontariat, bevor sie von 2018 bis 2022 eine Schauspielausbildung in Hamburg absolvierte. Seit 2023 ist sie sowohl auf der Theaterbühne als auch im Fernsehen aktiv.
Im Ludwigshafen-"Tatort" erscheint sie seit 2024 als LKA-Mitarbeiterin Mara Hermann und bringt mit ihrem natürlichen Art frischen Wind in die Reihe. Ihre Rolle füllte die Lücke, die durch den Weggang der früheren Polizeisekretärin Edith Keller (Annalena Schmidt, 73) entstand.
Johannes Scheidweiler als Assistent Nico Langenkamp
Johannes Scheidweiler (26), geboren am 15. Juli 1999 in Radebeul, Sachsen, absolvierte sein Schauspielstudium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, das er 2021 abschloss. Schon während des Studiums spielte er an namhaften Theatern. Seit 2020 ist Scheidweiler festes Ensemblemitglied am Staatstheater Cottbus mit Hauptrollen wie Hamlet, Romeo und Woyzeck.
Seit Ende 2024 bringt er als Assistent Nico Langenkamp technisches Know-how und jugendliches Flair in den Ludwigshafener "Tatort".