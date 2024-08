Seit Ende Mai gab es keinen neuen "Tatort" oder "Polizeiruf 110" im Ersten (ARD) zu sehen. Und ein Ende der Sommerpause ist auch noch lange nicht in Sicht. Nun ist immerhin klar, der erste neue Krimi wird am 15. September um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Mit einem Gangsterrapper-Krimi aus der Sommerpause

In "Deine Mutter" müssen die Wiener Ermittler den Tod eines Gangsterrappers aufklären, der nach einem Beef (musikalische Auseinandersetzung mit handfesten Drohungen) tot nahe der Studiotür Kontrahenten aufgefunden wird. Eisner und Fellner blicken bei den Ermittlungen hinter der Fassade von Publicity, Hate und Fake - und entdecken ihren eigenen Hang zum Rap.

Wie der Sender weiter mitteilt, wurde für diesen Krimi an Originalschauplätzen der Wiener Hip-Hop-Szene gedreht. Für noch mehr Authentizität sollen zudem Rapper Aleksandar Simonovski aka "Yugo" (geb. 1995) und Rapperin Kiara Hollatko (29) aka KeKe im Cast sorgen.

Zwei weitere Gastrollen sind ebenfalls bemerkenswert: Edita Malovcic (46), die in vier Til-Schweiger-"Tatorten" von 2013 bis 2016 die Staatsanwältin Hanna Lennerz spielte, wird im neuen Wien-Krimi als Mutter des Opfers zu sehen sein. Und Hary Prinz (58), der seit 2014 den Chefermittler in den Steirerkrimis verkörpert und seit 2015 im Ermittlerteam der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" ist, wird in "Deine Mutter" als mit allen Wassern gewaschener Unterweltboss zu sehen sein.