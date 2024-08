Seine Augen machten ihn berühmt: Der deutsche Schauspieler und Unternehmer Horst Lettenmayer (1941 - 2024) ist gestorben. Das berichtete am Montag (5. August) zuerst die "Münchner Abendzeitung" in Berufung auf dessen Tochter Julia-Alina Lettenmayer. Demzufolge sei der Mann, der seit über 50 Jahren mit seinen graublauen Augen und seinen Beinen im kultigen "Tatort"-Vorspann zu sehen ist, mit über 80 Jahren am 20. Juli in seiner Wohnung gestorben. Er sei kurz darauf am 31. Juli - seinem 83. Geburtstag - auf dem Münchner Nordfriedhof beerdigt worden.