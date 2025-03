Damit wurde der "Tatort" mal wieder zum Tagessieger. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls starke 22,6 Prozent erreicht. Es war der dritte Fall in Folge, der bei den Jüngeren bei einer Quote von mehr als 20 Prozent lag.

Der NDR freut sich über ein riesiges Interesse am letzten Kieler "Tatort" mit Axel Milberg (68) als Klaus Borowski . Der Marktanteil für den Krimi am 16. März im Ersten lag laut der AGF Videoforschung GmbH bei 31,4 Prozent. "So hoch war er noch nie in der 22-jährigen 'Tatort'-Geschichte mit dem Kommissar", jubelte der Sender am Tag nach dem mit Spannung erwarteten letzten Fall "Borowski und das Haupt der Medusa". Im Schnitt verfolgten 8,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film.

"Was für ein Abschluss"

NDR-Programmdirektor Frank Beckmann wird in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert: "Was für ein Abschluss! Der Rekord für den letzten Borowski-'Tatort' zeigt, wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer diesen besonderen Abschied gefeiert haben. Borowski hat seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten, und das Ende - humorvoll und mit Herz - ist dieser liebenswerten Figur absolut gerecht geworden." Ein riesiges Dankeschön gehe an Axel Milberg, "der über 22 Jahre lang diesen einzigartigen Kommissar verkörpert hat".

Das Ende nach 44 "Tatort"-Auftritten war zuvor nicht einmal Medienvertretern verraten worden. Viele befürchteten, dass Borowski in seinem letzten Fall dramatisch im Dienst sterben wird. Doch am Ende landete Borowski an seinem letzten Arbeitstag in Untersuchungshaft, nachdem er den Täter mit seiner Dienstwaffe im Handgemenge erschossen hatte. Denn Borowski war offiziell bereits außer Dienst und hätte deshalb seine Waffe nicht mehr führen dürfen. Dort wird er jedoch von seiner großen Liebe Dr. Frieda Jung (Maren Eggert, 51) besucht, die ihm eine gemeinsame Zukunft in Aussicht stellt.