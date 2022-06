"Tatort: Schattenleben": Outing von Ermittlerin Julia Grosz?

Das sagt Darstellerin Franziska Weisz

"Nein, es handelt sich nicht um eine lesbische Coming-Out-Geschichte", stellt Darstellerin Franziska Weisz im Gespräch mit dem Sender klar. "Wir haben ja auch schon von ihren Männergeschichten erzählt." Grosz würde es in erster Linie um den Menschen gehen, "und in der Zeit ihrer Ausbildung hat sie sich halt in einen weiblichen Menschen verliebt". Auch wenn sich ihre Figur selbst als hetero bezeichnen würde, "erlaubt sie es sich, diese Frau zu lieben, die ihr so viel bedeutet". Offen lässt der Film allerdings, "ob sie wirklich ein Paar waren oder nur mal ausprobieren wollten, wie es ist, eine Frau zu lieben".