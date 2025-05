"Tatort: Wir sind nicht zu fassen!": Das ist der neue Wien-Krimi

Das "Tatort"-Austro-Duo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser findet sich in den Rollen von Moritz Eisner und Bibi Fellner im neusten Fall "Wir sind nicht zu fassen!" unter der Regie von Rupert Henning in einer Situation wieder, die sich nur mit einem Wort beschreiben lässt: Chaos. Was genau passiert, wollen wir euch nun verraten.