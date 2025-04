Als in der Nacht vor dem großen Schlagabtausch Natalie Laurents Assistentin vom Balkon stürzt und tot neben dem Hotel-Pool aufgefunden wird, kommen schließlich auch die Kommissare Batic und Leitmayr ins Spiel. Zu ihrer großen Überraschung findet sich unter den Gästen auch ihr Gerichtsmediziner Dr. Matthias Steinbrecher (Robert Joseph Bartl, 52), der sich als glühender Schach-Fan entpuppt - und ihnen bei ihren Ermittlungen in dem alpinen Schlachtfeld aus Rivalitäten, Missgunst und Verschwörungen entscheidend auf die Sprünge helfen kann.

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, dieser unverkennbar von der Netflix-Serie "Das Damengambit" inspirierte "Tatort" fährt auf visueller wie auf erzählerischer Ebene einiges auf, um den Sonntagskrimi-Fans einen spannenden Abend auf höchstem Niveau zu bereiten.

Das Krimivergnügen ergibt sich nicht nur durch den spektakulären Schauplatz im pompösen Luxusresort Schloss Elmau am Fuße des oberbayerischen Wettersteingebirges, sondern auch durch eine klassisch-klaustrophobische Agatha-Christie-Konstellation, bei der von Anfang an klar ist, dass sich der Mörder unter den anwesenden Gästen und Turnier-Teilnehmern befinden muss.

Fernab von München und umgeben von undurchsichtigen Persönlichkeiten müssen sich die Kommissare Batic und Leitmayr durch ein interessantes "Fish out of Water"-Setting ermitteln. Im großen Finale kommt auch die Action nicht zu kurz, was allerdings nicht ohne fatale Verluste in den eigenen Reihen vor sich geht ...