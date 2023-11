"Tatsächlich... Liebe": Weihnachtskomödie wird 20

Am Anfang eine Szene am Flughafen. "Wenn mich die weltpolitische Lage deprimiert, denke ich immer an die Ankunftshalle im Flughafen Heathrow", erzählt Hugh Grant, während man zusieht, wie sich Menschen bei ihrer Ankunft in die Arme fallen. "Es wird allgemein behauptet, wir lebten in einer Welt voller Hass und Habgier. Aber das stimmt nicht." Die Tragikomödie "Tatsächlich... Liebe" lief vor bald 20 Jahren im Kino an und wird in der Adventszeit nach wie vor gerne angesehen.

Im englischen Original heißt der Film "Love Actually". Er startet fünf Wochen vor Weihnachten und verwebt die Geschichten mehrerer Menschen in Großbritannien. Hugh Grant verliebt sich darin als britischer Premierminister in eine Mitarbeiterin ("Wen muss man hier flachlegen, um eine Tasse Tee und einen Schokoladenkeks zu bekommen?"). Bill Nighy singt mit Silberkettchen "Christmas is all around me". Und Rowan Atkinson ("Mr. Bean") braucht lange, um ein Geschenk zu verpacken. Sehr lange.