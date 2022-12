In diesem Weihnachtsklassiker springt ein alter Mann namens Kris Kringle (Edmund Gwenn) bei der jährlichen Thanksgiving-Parade von Macy's für einen betrunkenen Weihnachtsmann ein. Kringle erweist sich als so erfolgreich, dass er bald regelmäßig im Hauptgeschäft der Kette in Midtown Manhattan auftaucht. Als Kringle KundeInnen und Angestellte gleichermaßen überrascht, indem er behauptet, er sei wirklich der Weihnachtsmann, führt dies zu einem Gerichtsverfahren, in dem seine geistige Gesundheit und, was noch wichtiger ist, seine Echtheit festgestellt werden soll.

Die Geschichte wurde im Jahr 1994 erneut verfilmt und erfreut sich großer Beliebtheit bei Groß und Klein.

"Das Wunder von Manhattan" ist auf Disney+ und Amazon Prime Video verfügbar.