Die Spekulationen haben sich bestätigt: Taylor Swift (36) steuert einen Originalsong für den kommenden Pixar-Film "Toy Story 5" bei. Der Titel des neuen Songs lautet "I Knew It, I Knew You" und soll am 5. Juni auf allen Streaming-Plattformen erscheinen.

Das bestätigte Swift am Montag auf Instagram mit den Worten "Es ist eine Toy Story! Ihr habt es gewusst!" Es sei schon immer ihr Traum gewesen, für diese Figuren schreiben zu dürfen, "die ich liebe, seit ich als fünfjähriges Kind den ersten 'Toy Story'-Film gesehen habe". Sie habe sich sofort in "Toy Story 5" verliebt, als sie den Film in einer frühen Phase sehen durfte, und direkt nach der Vorführung den Song geschrieben.