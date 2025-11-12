Die Gerüchte hielten sich über viele Jahre wacker, nun ist es fix: "Toy Story 5" wird produziert und startet 2026 im Kino - genauer gesagt: am 19. Juni. Der vierte Teil erschien bereist 2019. Tom Hanks und Tim Allen werden erneut den Figuren Woody und Buzz Lightyear ihre Stimmen leihen. Und was die Handlung betrifft, ist durch Erscheinen des ersten Teaser-Trailers klar, dass auf unsere Lieblingsspielzeuge eine harte Konkurrenz zukommt:

Kann ein fünfter Teil noch mithalten?

Der vierte Teil kam 2019 in die Kinos und stellte mit einem weltweiten Einspielergebnis von 244,5 Millionen Dollar zu dieser Zeit einen Rekord für den größten Animationsfilmstart auf, wie Variety berichtet. "Toy Story 3" hatte 2010 sogar einen Oscar als bester Animationsfilm gewonnen. Ob ein fünfter Teil damit mithalten kann?

"Man fragt sich, ob vier zu viel waren. Werden fünf zu viel sein?", gibt Tim Allen offen vor Jimmy Fallon in dessen Show zu, der ihm aber sofort mit "Nein" antwortet. Auch das Publikum jubelt und macht dem Schauspieler deutlich, dass sich ein fünfter Teil großer Beliebtheit erfreuen könnte. Allen erzählt, dass einer der Filmemacher der Original-Reihe hinter dem Drehbuch stehe. "Das könnte ein sehr, sehr interessanter Weg sein, sich wieder zu vereinen", so der Schauspieler.