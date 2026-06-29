„Team Sonnenhof“: So ist das „Die Landarztpraxis“-Spin-off

Ab Montag, den 29. Juni 2026, übernimmt „Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof“ um 19 Uhr den Vorabend-Sendeplatz in Sat.1. Das Spin-off der Daily „Die Landarztpraxis“ verlegt die Handlung aus dem fiktiven Wiesenkirchen am Schliersee in den Nachbarort Weilhausen, der in der Mutterserie immer wieder Erwähnung findet. Dort treffen nach dem Tod des Vaters die fünf Lamminger-Geschwister auf dem elterlichen Gasthof Sonnenhof zusammen, um den Nachlass zu regeln. Neben drei vertrauten Gesichtern aus Wiesenkirchen setzt das neue Format vor allem auf eine frische Besetzung.

Die Lamminger-Geschwister Im Mittelpunkt steht Pina Kühr (39) als Lilli Lamminger, die nach dem Tod der Eltern den Sonnenhof zu neuem Leben erwecken möchte. Die Schauspielerin sammelte zunächst jahrelang Theatererfahrung, unter anderem in festen Engagements in Regensburg und Bamberg. 2018 stand sie für die Joyn-Serie „Die Läusemutter“ erstmals in einer Filmhauptrolle vor der Kamera; später war sie in Formaten wie „Der Lehrer“ oder diversen Fernsehfilmen zu sehen. 2025 erschien zudem ihr erster Roman, in dem sie den Verlust ihres Sohnes verarbeitet. Im selben Jahr wurde ihre Tochter geboren. Ihre Filmschwester Julia spielt Rike Schmid (46). Die Schauspielerin ist seit ihrem Fernsehdebüt 1999 ein vertrautes Gesicht im deutschen Fernsehen, etwa aus der ZDF-Serie „Der Fürst und das Mädchen“ und zuletzt aus mehreren Schwarzwaldkrimis. Neben der Schauspielerei veröffentlichte sie zwei Bücher. Den ältesten Bruder Konstantin, einen Münchner Chefarzt mit einem Geheimnis, spielt Michael Epp. Konstantin erhebt Anspruch auf die Praxis, die zum Sonnenhof gehört. Der deutsch-britische Schauspieler ist auch international erfolgreich: Neben deutschen TV-Projekten war er zuletzt in Produktionen wie „Spencer“, „The Brutalist“ und „The Beekeeper“ zu sehen. Komplettiert wird das neue Geschwister-Quartett von Tobias Schäfer als Koch und Weltenbummler Freddy. Der gebürtige Bonner spielte unter anderem in „Babylon Berlin“ und der für den Grimme-Preis nominierten Webserie „Kuntergrau“.

Der Love-Interest Für romantische Verwicklungen sorgt Max Alberti (43) als Sebastian. Bei einer Bergwanderung trifft er auf Lilli - eine Begegnung, die beide nicht mehr loslässt. Was sie zunächst nicht ahnen: Sebastian ist mit Lillis Schwester Julia verheiratet. Alberti ist dem Publikum aus Serien wie „Sturm der Liebe“, „Wilsberg“ oder „Bettys Diagnose“ vertraut. Daneben ist er als Schlagzeuger der Reggae-Band Jamaram aktiv.

Alte Bekannte aus Wiesenkirchen Drei Figuren bringt „Team Sonnenhof“ aus dem Mutterformat mit, allen voran natürlich Becky Lamminger (Sina Zadra) als fünfte im Lamminger-Bund. Zadra stieß in Staffel drei zu den Bergrettern in Wiesenkirchen und sorgte für reichlich Chaos, als sie sowohl Basti Raichinger (Simon Lucas) als auch dessen Vater Max (Alexander Koll) den Kopf verdrehte. Immer wieder war zudem schon da ihr strenger Vater Thema. Gegen Ende der Staffel zog Becky in die Schweiz, um dort bei der Bergwacht zu arbeiten - nun kehrt sie zurück. Auch Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder, 41) ist eine vertraute Größe im „Landarztpraxis“-Kosmos: In Staffel drei zählte sie an der Seite von Chris Lehmann (Kai Schumann) zu den Hauptfiguren, am Ende ging sie mit ihm nach Australien. Wegen der Erkrankung ihres Vaters kehrte sie vor einiger Zeit nach Wiesenkirchen zurück. Nach der Trennung von Chris will sie sich den Traum von einer eigenen Praxis erfüllen und hat dafür den Sonnenhof im Blick. Mit ihr wechselt zudem Arzthelferin Feli Marino (Fenja Gerhardter), die seit der ersten Folge von „Die Landarztpraxis“ dabei ist, in die neuen Räume in Weilhausen. Komplett verabschieden müssen sich Fans von Wiesenkirchen aber nicht: Laut Sender soll es immer wieder Überschneidungen geben, inklusive Crossover-Szenen mit den bekannten Figuren. Einen konkreten Termin, wann oder ob die ursprüngliche „Landarztpraxis“ fortgesetzt wird, nennt Sat.1 bislang nicht.