Für Jason Sudeikis (49) war "Ted Lasso" bei Apple TV+ ein großer Erfolg. Als Hauptdarsteller und einer der Köpfe hinter der beliebten, komödiantischen Sportserie ist der US-Schauspieler jetzt vor die Kamera zurückgekehrt. Wie der Streamingdienst mitteilt, haben die Dreharbeiten zur vierten Staffel begonnen, die es zunächst eigentlich gar nicht geben sollte.

"Ted Lasso" sollte 2023 mit der dritten Staffel enden. Immer wieder kamen aber Gerüchte auf, dass die Serie vielleicht doch fortgeführt wird. Ganz offiziell wurde dann im März 2025 mitgeteilt, dass es mit Sudeikis doch zurück auf den Fußballplatz geht. Der Dreh habe laut Apple TV+ am 21. Juli 2025 in Kansas City begonnen, in der Heimat des Stars. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch in London gedreht werden.