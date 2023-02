Die preisgekrönte israelische Spionage-Serie "Teheran" wird mit Verstärkung aus Hollywood fortgesetzt. In der dritten Staffel wird Golden-Globe-Preisträger Hugh Laurie ("Dr. House") mitspielen, wie der Streamingdienst Apple TV+ am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gab. Er soll einen südafrikanischen Atominspektor spielen. In der zweiten Staffel (2022) wirkte Glenn Close als Undercover-Agentin mit.