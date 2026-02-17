Am Dienstag, 17. Februar 2026, stellt Disney+ die letzte Folge der dritten Staffel von "Tell Me Lies" online - und damit die letzte Episode der Serie überhaupt. Denn nach drei Runden ist endgültig Schluss für das Liebesdrama. Das bestätigte Serienschöpferin Meaghan Oppenheimer via Instagram. "Nach drei fantastischen Staffeln von 'Tell Me Lies' wird die heutige Folge das Serienfinale sein", schrieb Meaghan Oppenheimer. "Das war immer das Ende, das mein Autorenteam und ich im Sinn hatten, und wir sind unglaublich stolz darauf", fuhr sie fort.

"Gefühl, dass sie ihren natürlichen Abschluss gefunden hatte" Die positive Resonanz der Zuschauer auf die dritte Season habe sie und ihr Team dazu gebracht, nach einer "organischen Möglichkeit" zu suchen, die Serie fortzusetzen. Aber: "Letztendlich hatten wir das Gefühl, dass sie ihren natürlichen Abschluss gefunden hatte". Ihr Hauptziel sei immer gewesen, "die Qualität der Serie zu wahren und euch das bestmögliche Erlebnis zu bieten", schrieb Oppenheimer. Auch wenn es ihr schwerfalle, etwas hinter ihr zu lassen, das ihr "so viel Freude bereitet hat", sei sie dankbar, dass sie eine "vollständige Geschichte mit einem bewussten Ende erzählen" konnte. "Ein Privileg, das nur sehr wenige Serien genießen", merkte sie an, ehe sie sich bei den Fans bedankte.

Ende nach drei Staffeln: Das war "Tell Me Lies" Die Möglichkeit eines organischen Endes ergab sich aus der Tatsache, dass "Tell Me Lies" auf einem abgeschlossenen Roman basiert. Die Serie gründet auf dem gleichnamigen Buch von Carola Lovering aus dem Jahr 2018. "Tell Me Lies" erzählt die Liebesgeschichte von Lucy (Grace Van Patten) und Stephen (Jackson White), die sich 2007 in einem College im US-Bundesstaat New York kennenlernen. Die Serie folgt ihrer turbulenten Beziehung über einen Zeitraum von acht Jahren.