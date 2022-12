"Normal People" war im letzten Jahr ein riesiger Erfolg, der Menschen auf aller Welt aufgrund intensive und einfühlsame Liebesbeziehung begeisterte. Das Besondere an der Serie war vor allem die außerordentliche Schauspielleistung der zwei HauptdarstellerInnen, Daisy Edgar-Jones und Paul Mescal, und die Erzählung der Liebesgeschichte, die sich über mehrere Jahre hinwegstreckte.

So wie die Verfilmung von Sally Rooneys Roman spielt auch die Adaption des Liebesromans "Tell Me Lies" von Carola Lovering im Laufe von acht Jahren. Inwiefern die zehnteilige Serie einen genauso in seinen Sog ziehen wird, bleibt abzuwarten. Der Trailer von Disney+ sieht aber schon mal vielversprechend aus: