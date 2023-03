"Temptation Island"-Staffel 5: Starttermin auf RTL+ steht fest!

Kaum haben wir uns vom Schrecken Genuss namens "Too Hot To Handle: Germany" erholt, geht es mit der nächsten "paradiesischen" Reality-Show weiter, in deren Welt sich alles um Sonnenuntergänge, Partys, Sex, Liebe und natürlich jede Menge Eifersucht dreht: "Temptation Island" startet bereist am 30. März auf RTL+ in die fünfte Runde.