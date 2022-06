"Finger weg!": Kommt deutsche "Too Hot To Handle"-Realityshow?

"Liebe macht blind", "Sexy Beasts", "Are You the One" und "Finger weg!": Bei Netflix gibt es Datingshows wie Sand am Meer. Doch scheinbar will das deutsche Meer noch mehr Sand – genauer gesagt: deutschen Sand. Denn der Streaming-Dienst soll nun laut "DWDL" sein Angebot ausweiten wollen, indem es eine deutsche Version der schon bestehenden Sendung "Finger weg!" produziert. Eine brasilianische und eine lateinamerikanische Variante sind bereits verfügbar.

Damit macht Netflix anderen deutschen Formaten wie "Der Bachelor" Konkurrenz und folgt nun "Queer Eye", das auch vor kurzem einen deutschen Ableger erhalten hat. Wird der Erfolg auch der deutschen Version von "Too Hot to Handle" gelingen?