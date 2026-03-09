"The 50" 2026: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
In der dritten Staffel der Reality-Competition-Show "The 50" auf Prime Video kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten im spektakulären Schloss des mysteriösen Spielleiters – dem Löwen – um einen Jackpot, der mit 50.000 Euro startet und sich im Verlauf der Show erhöhen oder verringern kann.
In täglichen Spielen und Challenges geht es darum, Geld im Topf zu halten, Allianzen zu schmieden und sich einen Platz im Spiel zu sichern. Erneut treten 50 der bekanntesten Reality-Stars Deutschlands gegeneinander an – darunter neue Herausforderer sowie All Stars aus Staffel 1 und 2. Welche Stars sich durchsetzen können, wissen wir noch nicht, aber wir verraten euch dafür den Episodenfahrplan.
Wie viele Folgen hat "The 50"-Staffel 3?
Die dritte Staffel der Spielshow umfasst insgesamt 15 Folgen. Bei der vorigen Runde waren es sogar 16 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Amazon stellt zum Start die ersten drei Folgen bereit. An vier folgenden Terminen erscheinen jeweils drei weitere Episoden. Dadurch ergibt sich dieser Episoden-Fahrplan:
- 9. März 2026: Folgen 1-3
- 16. März 2026: Folgen 4-6
- 24. März 2026: Folgen 7-9
- 30. März 2026: Folgen 10-12
- 6. April 2026: Folgen 13-15
Wir müssen also bis zum 6. April auf das Finale warten.