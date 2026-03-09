In der dritten Staffel der Reality-Competition-Show "The 50" auf Prime Video kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten im spektakulären Schloss des mysteriösen Spielleiters – dem Löwen – um einen Jackpot, der mit 50.000 Euro startet und sich im Verlauf der Show erhöhen oder verringern kann.

In täglichen Spielen und Challenges geht es darum, Geld im Topf zu halten, Allianzen zu schmieden und sich einen Platz im Spiel zu sichern. Erneut treten 50 der bekanntesten Reality-Stars Deutschlands gegeneinander an – darunter neue Herausforderer sowie All Stars aus Staffel 1 und 2. Welche Stars sich durchsetzen können, wissen wir noch nicht, aber wir verraten euch dafür den Episodenfahrplan.