"The 50"-Staffel 3: Die Teilnehmer 2026 sind bekannt
Prime Video gibt die Namen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der dritten Staffel der Reality-Competition-Show "The 50" für 2026 bekannt. In 15 Episoden messen sich 50 der größten Reality-Stars Deutschlands in unterschiedlichsten Challenges.
In Staffel 3 treffen neue Herausforder auf All Stars aus Staffel 1 und 2, die um den Jackpot für einen ihrer Follower kämpfen.
Das sind Spielgefährten des Löwen in Staffel 3
Martin Semmelrogge, Mario Basler, Sarah Knappik, Sam Dylan, Rafi Rachek, Raúl Richter, Claudia Obert, Kate Merlan, Tessa Bergmeier, Alessia Herren, Maurice Dziwak, Umut Tekin, Chris Töpperwien, Vanessa Brahimi, Jennifer Iglesias, Julia Römmelt, Marlisa Rudzio, Antonia Hemmer, Narumol David, C-BAS, Chiara Fröhlich, Elsa Latifaj, Franzi Temme, Gina Beckmann, Marvin Kleinen, Marc-Robin Wenz, Lukas Baltruschat, Asena Neuhoff, Fabio De Pasquale, Jeje Lopes, Jenny Graßl, Leandro Fünfsinn, Max Suhr, Marvin Manson, Ron Bielecki, Jessica Hnatyk, Jana-Maria Herz, Germain Wolf, Gitta Saxx, Daniel Köllerer, Leon Shankara, Linda Braunberger, Luca Valerio, Oliver Ginkel, Paul Aubster, Philo, Richard Cwiertnia, Tim Dolle, Maria Bell und Lukas Kuhlmann ("FBoy Island").
Das ist das Spielprinzip von "The 50"
Der Jackpot startet mit 50.000 Euro, kann am Ende der Show aber mehr oder weniger gefüllt sein. In täglichen Spielen und Challenges treten die Teilnehmer an und kämpfen darum, den Gewinn zu halten oder zu erhöhen sowie für ihren Platz, um im Spiel bleiben zu können. Nach den Arenaspielen stimmen die Gewinner ab, wer aus der Gruppe der Verlierer sofort die Koffer packen muss und wer noch weitere Chancen erhält. Allianzen werden geschmiedet, vermeintliche Freundschaften gebrochen – und das Drama im Schloss ist vorprogrammiert.
Mit "The 50" hat Prime Video die französische Hit-Show "Les Cinquante" aus dem internationalen Banijay Katalog nach Deutschland geholt. Die Reality-Competition-Show wird von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions für Prime Video produziert.