Prime Video gibt die Namen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der dritten Staffel der Reality-Competition-Show "The 50" für 2026 bekannt. In 15 Episoden messen sich 50 der größten Reality-Stars Deutschlands in unterschiedlichsten Challenges.

In Staffel 3 treffen neue Herausforder auf All Stars aus Staffel 1 und 2, die um den Jackpot für einen ihrer Follower kämpfen.