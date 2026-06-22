Prime Video hat eine vierte Staffel des Reality-Formats "The 50" bestätigt. Demnach sollen die neuen Folgen im Frühjahr 2027 beim Streamingdienst von Amazon laufen. Ein konkretes Startdatum sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bislang noch nicht bekannt. Die bisherigen Staffeln begannen jeweils im März.

Realitystars gewinnen das Preisgeld nicht für sich

In der Show treten 50 Stars gegeneinander an. In einem Schloss kämpfen sie in verschiedenen Challenges um ein Preisgeld, das bei 50.000 Euro startet. Im Verlauf der Staffel kann sich diese Summe durch Spiele erhöhen oder verringern. Der Gewinn geht am Ende nicht an die Siegerin oder den Sieger selbst, sondern wird unter den Followern der jeweiligen Person verlost.

In der diesjährigen Staffel gewann Realitystar Julia Römmelt 28.000 Euro für einen ihrer Fans. In der zweiten Staffel lag der Jackpot sogar bei 52.000 Euro. Das Geld ging damals an einen Follower der Schweizer Influencerin Raffa Plastic. Der erste Gewinner der deutschen Ausgabe war "Love Island"-Star Paco Herb, der 50.000 Euro für einen seiner Follower erspielen konnte.