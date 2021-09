Als genialer autistischer Zahlen-Jongleur hat Ben Affleck 2016 in dem Thriller "The Accountant" zunächst für die Mafia und später als verdeckter Ermittler für das Finanzministerium gearbeitet – und ist dabei in tödliche Gefahr geraten.

Doch da er als ausgebildeter Scharfschütze und Kampf-Experte alle Anschläge überlebt hat, steht einem zweiten Teil nichts im Weg. Regisseur Gavin O'Connor erzählte in einem "Cinemablend"-Interview, dass der Vertragsabschluss zu einem Sequel kurz bevorstehe.