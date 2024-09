Sebastian Stan als junger Donald Trump in "The Apprentice"

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung eines ersten Trailers zum Trump-Biopic "The Apprentice" war wohl nicht ganz zufällig gewählt. Am 10. September (21:00 Uhr Ortszeit) standen sich die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) und Kamala Harris (59) erstmals in einem TV-Duell direkt gegenüber. Der Film von Regisseur Ali Abbasi (43) und Drehbuchautor Gabriel Sherman konzentriert sich auf die frühe Karrierephase des Geschäftsmanns Donald Trump in den 1970er- und 1980er-Jahren, in denen er sich als umtriebiger Immobilienentwickler einen Namen machte. Hier ist der Trailer dazu:

Marvel-Star Sebastian Stan als junger Trump Stets dabei an seiner Seite: Der skandalumwitterte Jurist Roy Cohn (1927-1986), der bereits während der berüchtigten McCarthy-Ära in den 1950er-Jahren zu einem mächtigen politischen Strippenzieher aufstieg und dem jungen Trump als Berater und skrupelloser Mentor zur Seite stand. Im Film wird er von Jeremy Strong (45) verkörpert, der zuvor unter anderem schon in dem Film "Parkland" (2013) als Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald zu sehen war. Trump selbst wird von dem Marvel-Star Sebastian Stan (42) gespielt.

"Gib nichts zu, streite alles ab" Der erste Trailer zu "The Apprentice" macht deutlich, dass von den beiden Schauspielern eine äußerst überzeugende und kraftvolle Darstellung der beiden Hauptfiguren zu erwarten ist. Ein zentrales Element dieser Darstellung ist Trumps bis heute zweifelhafter Umgang mit der Wahrheit und sein Hang zu manipulativen Kommunikationsstrategien. Dementsprechend spielen Cohns Mantras wie "Gib nichts zu, streite alles ab" oder "Angriff, Angriff, Angriff", die er seinem Schützling mit auf den Weg gibt, auch in dem Trailer eine zentrale Rolle. Der Film feierte im Mai 2024 bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes seine Premiere, in den USA wird er ab dem 11. Oktober in die Kinos kommen. In Österrrich und Deutschland ist der Kinostart auf den 17. Oktober terminiert.