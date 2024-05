Gerade erst hat der Film "The Apprentice" seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes gefeiert. Eine Reaktion aus den USA auf den Streifen, in dem Marvel-Star Sebastian Stan (41) den jungen Donald Trump (77) verkörpert, ließ nicht lange auf sich warten: Wie die US-Seite "Variety" berichtet, plant Trumps Anwaltsteam bereits, juristisch gegen den Film von Regisseur Ali Abbasi (43) vorzugehen.