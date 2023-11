Sebastian Stan in "The Apprentice" als junger Donald Trump

Schauspieler Sebastian Stan (41, "Avengers: Endgame", "Pam & Tommy") hat eine Hauptrolle in dem Film "The Apprentice" übernommen. Das berichtete der Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf beteiligte Filmproduzenten. "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" zufolge soll Stan den jungen Geschäftsmann Donald Trump verkörpern. In der langjährigen Reality-TV-Show "The Apprentice" hatte Trump Job-Kandidaten beurteilt.