Wie endet "The Ballad of Songbirds and Snakes" ?

Im dritten Akt von "The Ballad of Songbirds and Snakes” finden Coriolanus und Lucy wieder zueinander. Er muss in District 12 als Soldat für Recht und Ordnung sorgen und sie ist durch ihren Erfolg beim Wettkampf ein Musikstar geworden. Nachdem die beiden Teil eines politischen Komplotts werden, liefert Coriolanus seinen besten Freund Sejanus Plinth an die Behörden aus, um nicht selber verdächtigt zu werden. Sejanus wird gehängt, woraufhin Coriolanus und Lucy ihre gemeinsame Flucht antreten.