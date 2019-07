Alle "Star Wars"-Filme im film.at-Ranking

Kommerziell kann am Erfolg des ersten " Star Wars"-Films aus dem Hause Disney nicht gerüttelt werden. Überraschenderweise kam der Film sowohl bei alten als auch neuen Fans gut an: Auf IMDb erhält "Das Erwachen der Macht" aktuell eine Bewertung von 8,0, bei Rotten Tomatoes starke 88 Prozent. Wir können das freilich nicht nachvollziehen. Im Gegenteil: "Das Erwachen der Macht" ist wohl einer der unkreativsten " Star Wars"-Filme überhaupt. Abgesehen davon werden die klassischen Helden und der gesamte Widerstand als ziemliche Versager hingestellt: Nachdem in "Rückkehr der Jedi-Ritter" nach drei Filmen endlich der Imperator gestützt wurde und der Widerstand Oberwasser hatte, haben sich offenbar alle zurückgelehnt und dabei zugesehen, wie sich die dunkle Seite der Macht wieder konsolidiert. Wie dumm ist das denn? Und das alles nur, damit Disney im Wesentlichen die gleiche Geschichte wie im ersten " Star Wars"-Film von George Lucas noch einmal von vorne erzählen kann. Noch dazu sind alle neuen Figuren, vielleicht von Rey abgesehen, ziemlich platte Charaktere. Leider war diese "No Risk"-Strategie von Disney ein voller Erfolg an den Kinokassen – was direkt zu "Die letzten Jedi" führt.