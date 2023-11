"The Ballad of Songbirds and Snakes": Kommt eine Fortsetzung?

Wird es eine Fortsetzung zu The Ballad of Songbirds and Snakes geben?

Alle Filme des Panem-Universums basieren auf den Büchern von Suzanne Collins. Das Buch zu "The Ballad of Songbirds and Snakes" schrieb sie erst nach dem großen Erfolg der Filme. Somit wurden alle existierenden Bücher zu den Hunger-Spielen verfilmt und Collins hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie noch weitere verfassen wird.