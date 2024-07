Während sich Fans hierzulande noch gedulden müssen, startete in den USA am vergangenen Donnerstag (27. Juni) die dritte Staffel der Serie "The Bear" - und das mit großem Erfolg. In den ersten vier Tagen wurde die dritte Staffel der Erfolgsserie 5,4 Millionen Mal angesehen , wie "Variety" berichtet .

Deutsche Fans müssen noch warten

Die Zahl von 5,4 Millionen setzt sich laut dem Bericht aus den Zuschauerzahlen auf Hulu sowie auf Hulu on Disney+ in den USA und Disney+ in internationalen Regionen zusammen. Dabei ist die neue Staffel noch gar nicht in allen Regionen verfügbar. So müssen sich auch deutschsprachige Fans noch gedulden. Bei uns startet "The Bear: King of the Kitchen" am 14. August 2024 auf Disney+ in die dritte Staffel.

Die neuen Folgen begleiten Carmy (White), Sidney (Ayo Edebiri, 28), Richie (Ebon Moss-Bachrach, 47) und den Rest des "The Bear"-Teams nach der Eröffnung ihres gleichnamigen Restaurants.