Warum werden Staffel 3 und 4 auf einmal gedreht?

Angeblich soll Serienschöpfer und Showrunner Christopher Storer nur für drei Staffeln engagiert worden sein, FX und Hulu wollen jedoch weitere Episoden der preisgekrönten Serie. Um Staffel 4 trotzdem zu ermöglichen, entschloss man sich, diese direkt im Anschluss an Staffel 3 zu filmen. So konnte sich Storer schnellstmöglich neuen Projekten widmen.

Ein weiterer, möglicher Grund für den besonderen Drehplan: Jeremy Allen White und Ayo Edebiri sind durch ihre Gewinne bei den Golden Globes und den Emmys nun gefragter denn je. Beim Carmy-Darsteller hat auch seine Performance im Wrestling-Drama "The Iron Claw", wo er an der Seite von Zac Efron zu sehen war, zu seiner steigenden Beliebtheit in Hollywood beigetragen.