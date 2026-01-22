"The Beauty": Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
Dass man mit der Sucht nach Schönheit um jeden Preis besser nicht herumexperimentieren sollte, hat uns ja bereits Demi Moore in "The Substance" eindrucksvoll vor Augen geführt. "The Beauty" gibt uns in Serienform ein ähnlich eindrucksvolles warnendes Beispiel. Ryan Murphy ("American Horror Story" erzählt von der glamouröse Welt der High Fashion, die sich verdüstert, als plötzlich internationale Supermodels auf grausame und rätselhafte Weise sterben. Grund für den Schrecken ist Ashton Kutcher als geheimnisvoller Tech-Milliardär, der im Verborgenen ein Wundermittel entwickelt hat - mit tödlichen Konsequenzen. Was genau passiert, wollen wir euch hier nicht verraten, aber stattdessen den Episodenfahrplan offenlegen.
Wie viele Folgen hat "The Beauty"-Staffel 1?
Die Horrorthriller-Serie wird insgesamt 11 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht - mit gleich drei Folgen - los ab 21. Jänner 2026 auf Disney + - danach folgt jeweils mittwochs eine weitere Folge; allerdings erscheinen die letzten vier Episoden dann auch in Doppelfolgen. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 21. Jänner 2026: Episode 1 ("Beautiful Pilot")
- 21. Jänner 2026: Episode 2 ("Beautiful Jordan")
- 21. Jänner 2026: Episode 3 ("Beautiful Christopher Cross")
- 28. Jänner 2026: Episode 4 ("Beautiful Chimp Face")
- 4. Februar 2026: Episode 5 ("Beautiful Billionaires")
- 11. Februar 2026: Episode 6 ("Beautiful Patient Zero")
- 18. Februar 2026: Episode 7 ("Beautiful Living Rooms")
- 25. Februar 2026: Episode 8 ("Beautiful Brothers")
- 25. Februar 2026: Episode 9 ("Beautiful Evolution")
- 4. März 2026: Episode 10 ("Beautiful Beauty Day")
- 4. März 2026: Episode 11 ("Beautiful Betrayal")