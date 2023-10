Worum geht's in "The Beekepeer"?

In "The Beekeeper" nimmt der brutale Rachefeldzug eines Mannes gegen eine Betrügerfirma nationale Ausmaße an, nachdem sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Mitarbeiter einer mächtigen und geheimen Organisation namens "Beekeepers" ist.

Die Action macht im Trailer einen erstklassigen Eindruck und Jason Statham darf wieder das machen, was er am besten kann: atemberaubende Stunts mit einer adrenalingeladenen Performance und viel Charme. Wem das noch nicht reicht, dem wird in "The Beekeeper" ein Gegner geliefert, den wohl alle verachten: Firmen, die wehrlose Menschen hereinlegen und ihnen ihres Geldes und ihrer Würde berauben.