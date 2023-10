Statham ist hier zwar nur in einer Nebenrolle zu sehen, verpassen solltet ihr "The Italian Job" trotzdem nicht: Dank cooler Sprüche, stylisher Ausstattung, schöner Menschen und blitzschneller Verfolgungsjagden ist der "The Italien Job" ein tolles Car-Heist-Movie und erinnert mitunter an Klassiker wie "Ocean's 11", nur mit vielen cooleren Autos und mehr Zug auf dem Erzähl-Pedal. Der Film ist übrigens ein Remake des gleichnamigen Streifens aus 1969 (deutscher Titel: "Charlie staubt Millionen ab").

