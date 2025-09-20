Die Abnehmshow "The Biggest Loser" wird im kommenden Jahr nicht zurück ins Programm kehren. Wie der verantwortliche Sender Sat.1 dem Branchendienst "DWDL" am Freitag mitteilte , ist aktuell keine neue Staffel geplant. "'The Biggest Loser' pausiert 2026 ", bestätigte demnach eine Sendersprecherin. Eine Fortsetzung in der Zukunft sei zwar nicht ausgeschlossen, die Prioritäten des Senders lägen aktuell aber an anderer Stelle, heißt es in dem Bericht weiter.

Christine Theiss moderiert seit der vierten Staffel

"The Biggest Loser" startete im Jahr 2009 im deutschen Fernsehen, damals noch mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Katarina Witt (59) als Moderatorin und beim Sat.1-Schwestersender ProSieben. In der zweiten und dritten Staffel übernahm dann die Ex-Boxerin Regina Halmich (49) und der Sender Kabel eins. Vor der vierten Staffel wechselte das Format zu Sat.1 und Kickboxerin Christine Theiss (39) moderierte seitdem ununterbrochen die Show - seit 2024 im Doppelpack mit Ramin Abtin (53). Der Name wurde 2022 in "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" umbenannt, seit 2025 heißt die Show jedoch wieder "The Biggest Loser".