Die 17. Staffel von "The Biggest Loser" ist beendet. 14 Kandidatinnen und Kandidaten waren 2025 angetreten, um in ein gesünderes Leben zu starten. Im Finale, das am 14. April ab 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn zu sehen war, standen noch drei Teilnehmer. Wer von ihnen hat prozentual am meisten abgenommen und erringt den Sieg?

Das waren die 3 Finalisten Als einzige Frau ist noch Nicole (38) aus Neuhofen im Innkreis im Rennen. Die Österreicherin hatte sich für die Sendung beworben, um endlich fit zu werden, wie der Sender mitteilte. Ihr großer Traum: Endlich mit dem eigenen Sohn im Schwimmbad die Rutsche runtersausen. Sie hatte ein Startgewicht von 119,1 Kilogramm. Bis zum Halbfinale hat sie bereits 34,8 Kilogramm abgespeckt. "Was ich hier geleistet habe, das muss mir erst einmal jemand nachmachen. Ich bin eine der stärksten Frauen, die je bei 'The Biggest Loser' dabei waren", zeigt sich Nicole stolz. Sie muss sich im Finale nun mit Ben (42) aus Weil am Rhein und Purja (20) aus Hamburg messen. Geschäftsführer Ben, der als ältester Kandidat ins Rennen um den Sieg geht, startete mit 145,9 Kilogramm und nahm bis zum Finaleinzug 49,1 Kilo ab. Die Sendung sei für ihn "wie ein Reset" gewesen, bilanziert er. "Eine der besten Zeiten in meinem Leben." Purja konnte sein Gewicht von 129,8 Kilo um 38,6 Kilo reduzieren. "Es hätte niemand damit gerechnet, dass ich so weit komme. Vom Charakterlichen her habe ich die krasseste Entwicklung gemacht", findet er. Insgesamt haben die drei Finalisten bereits 122,5 Kilogramm verloren. Wie viele Pfunde sind noch bis zum entscheidenden Finale gepurzelt, das von Matthias Killing (45) moderiert wird?

© Joyn/Andy Ilmberger Kandidat Ben als Gewinner von "The Biggest Loser" 2025

Wer ist "The Biggest Loser" 2025 Im großen Finale hat sich schließlich Ben durchgesetzt, denn sein Abnehmerfolg war am beeindruckendsten. Sei Sieg war ihm nach einer finalen Gewichstabnahme von 68,6 Kilogramm am Ende nicht mehr zu nehmen. Prozentual zu seinem Startgewicht sind es am Ende 47,02 Prozent weniger, die er im großen Finale auf die Waage bringt. Auf den Sieger wartete am Ende neben dem Titel ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Hier ist das komplette Finale von "The Biggest Loser"-Staffel 17 gratis zu sehen.