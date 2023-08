"The Blind Side": Footballer verklagt seine Adoptivfamilie

Football-Star Michael Oher, dessen Werdegang den Film "The Blind Side" inspiriert hat, ist nach eigenen Angaben von dem Paar, das ihn als Teenager aufgenommen hat, mit einem Adoptionsversprechen betrogen worden. In Wirklichkeit hätten seine vermeintlichen Adoptiveltern nur seine Vormundschaft übernommen und sich dadurch an Oher bereichert, heißt es in Gerichtsdokumenten, aus denen unter anderem der US-Sender NBC News zitiert.

Die Geschichte über den in Armut geborenen Oher, der von Sean und Leigh Anne Tuohy aufgenommen wurde und es später bis in die NFL schaffte, kam 2009 als "The Blind Side" in die Kinos. Der Film wurde zum Kassenschlager, Schauspielerin Sandra Bullock erhielt für ihre Rolle als Leigh Anne Tuohy einen Oscar. Oher hingegen hatte den Film und die Darstellung seiner Person darin schon früh kritisiert.