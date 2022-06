Jolie hatte im Oktober 2021 ihren Anteil an dem Gut in Südfrankreich an Tenute del Mondo verkauft. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Stoli-Gruppe des russischen Milliardärs Yuri Shefler (54). Damit habe sie laut Pitts juristischen Vertretern vorsätzlich "versucht, Schaden anzurichten". Shefler betreibe "halsabschneiderische Geschäftstaktiken" und pflege "zwielichtige berufliche Kontakte", heißt es in einem Gerichtsdokument, das "People" vorliegt.