"The Bluff": Ein Netflix-Piraten-Film mit Zoe Saldana

Die vielseitige Schauspielerin Zoe Saldana hat ein buntes Spektrum auszuweisen – und zwar nicht nur, weil sie in "Avatar" als Neytiri blau und bei "Guardians of the Galaxy" in Gamoras Rolle grün eingefärbt wurde. Nun wird sie wohl bald im Auftrag von Netflix auf Kaperfahrt in See stechen, um Johnny Depp und sonstigen karibischen Piraten Konkurrenz zu machen.