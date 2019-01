The Boys: Erster Trailer der düsteren Superhelden-Serie

Brutale Superhelden-Serie für ein erwachsenes Publikum

Die Superhelden-Serie für ein erwachsenes Publikum spielt in einer fantastischen Parallelwelt, in der Superhelden zum Alltag gehören. In den meisten Fällen ist der Begriff des Helden jedoch völlig fehlplatziert. Sie sind vielmehr buchbare Berühmtheiten mit Superkräften. "The Seven" sind die Superstars im Superhelden-Business. Doch wie die meisten "Superhelden" sind auch sie korrupte und selbstsüchtige Superstars, die glauben, sich alles erlauben zu können. Lukrative Deals und Werbeverträge interessieren sie mehr als Heldentaten und das Wohl der Menschen. Eine verdeckte Spezialeinheit der CIA, schlicht "The Boys" genannt, sorgt dafür, dass die Superhelden auf dem Teppich blieben – und zwar mit allen erforderlichen und meist auch ziemlich gewalttätigen Mitteln!