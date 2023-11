"The Boys: Mexico": Nach "Gen V" folgt nächstes Spin-off

Cast von "The Boys: Mexico"

Gael Garcia Bernal und Diego Luna werden besagtes Spin-off laut "Deadline" als ausführende Produzenten umsetzen. Erster war bisher im Netflix-Film "The Mother" sowie der Prime Video-Serie "Mozart in the Jungle" zu sehen. Diego Luna begeisterte bereits sowohl auf der großen Kinoleinwand bei "Star Wars: Rogue One" als auch zu Hause auf dem Fernseher mit "Andor". Das Duo wird wohl auch kleinere Rollen im neuen Ableger übernehmen. Bestätigt ist das aber bisher noch nicht.

Gareth Dunnet-Alcocer, der hinter dem Drehbuch zu "Blue Beetle" steckt, zeichnet für die Handlung von "The Boys: Mexico" verantwortlich. Worum es in der Serie gehen wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.