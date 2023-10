"The Boys" gilt als brutalste (und satirischste) Superheld:innen-Serie aller Zeiten. Das neue Spin-Off "Gen V" macht da keine Ausnahme: Auch wenn hier die Supes viel jünger sind als in der Originalserie, spritzt das Blut aus jeder Szenenpore, in Sachen irrwitzigen Brutalitätsgrad steht der Ableger seinem Vorbild also um nichts nach. Auch Kritiker:innen und Publikum sind von "Gen V" begeistert. Dürfen wir uns also auf eine zweite Staffel freuen?