Noch vor dem Start der vierten Staffel wurde bekannt, dass die Prime-Video-Serie "The Boys" eine fünfte Season bekommen soll. Nach dieser wird aber Schluss sein, wie Showrunner Eric Kripke (50) auf der Kurznachrichtenplattform X jetzt bestätigt .

Eric Kripke: "Staffel fünf wird die letzte Staffel sein"

"Die Premierenwoche der vierten Staffel von 'The Boys' ist ein guter Zeitpunkt, um anzukündigen: Staffel fünf wird die letzte Staffel sein", schreibt Kripke. Das Ende kommt zumindest für ihn nicht überraschend. Die Serie sei von ihm stets auf fünf Staffeln ausgelegt gewesen, er habe nur vor dem finalen Okay nicht darüber sprechen wollen.

Kripke freue sich darauf, die Geschichte episch und blutig zu Ende zu erzählen, deutet er weiter an. Fans sollten sich ihm zufolge unbedingt die neuen Folgen ansehen, die in Kürze erscheinen, "denn das Ende hat begonnen". Offenbar um seine Aussage zu belegen, veröffentlicht der Showrunner dazu die anscheinend letzte Seite des Drehbuchs zur achten Folge der vierten Staffel. Zwar sind alle Einzelheiten unkenntlich gemacht, der letzte Satz spricht aber eine eindeutige Sprache: "Wir sehen uns zur letzten Staffel, Mutter******!"

Mitte Mai war bereits bekannt geworden, dass Amazons Streamingdienst "The Boys" um eine fünfte Staffel verlängert. Die neuen Episoden der düsteren Superhelden-Serie, die nicht mit Gewalt und allerhand schwarzem Humor geizt, sind auch in Österreich und Deutschland ab dem 13. Juni bei Prime Video zu sehen. Mit dabei sind unter anderem Antony Starr (48), Karl Urban (52), Jack Quaid (32), Erin Moriarty (29), Jessie T. Usher (32) und neu auch "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan (58).