"The Boys": Staffel 4 ist fix und der Wahnsinn geht weiter!

Eric Kripke freut sich

Mehr Infos zur vierten Season gibt es freilich noch nicht, da ja erst die dritte Staffel gestartet ist (die Folgen werden im Wochen-Rhythmus ausgestrahlt). Wann es also mit dem vierten Jahr des Superkräfte-Wahnsinns weitergeht, ist noch nicht bekannt, wir werden uns wohl noch in Geduld üben müssen.

Zumindest Showrunner Erck Kripke hat sich bereits zu Wort gemeldet und freut sich einen Haxen aus, dass er weiterhin blutige und sonstige Orgien auf den Streamingbildschirmen feiern und gleichzeitig harsche Gesellschaftskritik üben darf. "Im Namen des Casts und der Crew bedanke ich mich bei Sony, Amazon und all den Fans, die diese Serie abfeiern und uns erlauben, mehr davon zu machen", zitiert "TV Line" den ehemaligen "Supernatural"-Chef.

"Wir sind begeistert, den Kampf von Butcher und den Boys gegen Homelander und die Seven fortzuführen und dabei die verrückte Welt zu kommentieren, in der wir leben.“ Und auch er ist überzeugt, dass explodierende Penisse der neue Erfolgsgarant sind: "Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass explodierende Genitalien zu noch mehr Erfolg geführt haben."

Wir können es kaum erwarten, was da noch auf uns zukommt ... Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.

