"The Boys" geht im Frühjahr 2026 in die fünfte und letzte Runde. Die Macher um Showrunner Eric Kripke (51) gaben den Starttermin der finalen Staffel am Wochenende bei der Comic Con Experience (CCXP) im brasilianischen São Paulo bekannt. Am 8. April 2026 starten die ersten beiden Folgen bei Amazon Prime Video. Die weiteren Episoden werden dann immer mittwochs live gestellt. Die achte und letzte Folge läuft dann am 20. Mai 2026.

"The Boys": Das verrät der blutige Trailer über Staffel fünf Bei der CCXP präsentierten die Macher zudem den offiziellen Trailer zur finalen Staffel. Darin schwört Billy Butcher (Karl Urban, 53) sein Team auf den letzten Kampf gegen Über-Schurke Homelander ein - obwohl klar ist, dass sie diesen "Scheißkrieg nicht überleben" werden. Dennoch erklären sich die Boys bereit, "ein letztes Mal" in die Schlacht zu ziehen. Der Kampf wird blutig, das zeigt der Trailer deutlich. Der von Antony Starr (50) gespielte Homelander prügelt einen Gegner fast zu Matsch. Um wen es sich bei dem Opfer handelt, ist im Teaser nicht zu sehen.

Die Story der letzten "The Boys"-Staffel Zu Beginn der fünften Staffel sieht die Lage für die "Boys" düster aus. Die Macht des Homelanders und seiner Supes scheint unanfechtbar zu sein. Hughie, Mother's Milk und Frenchie sind in einem Freedom Camp eingesperrt. Annie kämpft derweil verzweifelt im Widerstand. Dann taucht Butcher wieder auf. Er ist bereit, im Kampf gegen den Homelander ein Virus einzusetzen, das alle Supes töten würde. Eric Kripke hatte bereits Anfang Juli verkündet, dass die Dreharbeiten zur letzten Season mittlerweile beendet sind. "Das ist das letzte Mal, dass ich an diesem Set bin. Es wird bald abgerissen", schrieb er bei Instagram. Für ihn sei es "bittersüß", er verspüre aber vor allem Dankbarkeit. Ganz verabschieden muss sich Kripke von der "The Boys"-Welt aber nicht. Nach "Gen V", dessen zweite Staffel im Oktober 2025 zu Ende ging, steht das nächste Spin-off in den Startlöchern. Mit "Vought Rising" arbeitet Kripke an einem Prequel zu "The Boys".