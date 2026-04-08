In der fünften und letzten Staffel von "The Boys" ist die Welt in Homelanders Hand – vollständig seinen unberechenbaren, egozentrischen Launen ausgeliefert. Hughie, Mother’s Milk und Frenchie sind in einem "Freedom Camp" gefangen. Annie kämpft verzweifelt darum, einen Widerstand gegen die überwältigende Supe-Macht aufzubauen. Kimiko ist spurlos verschwunden. Doch als Butcher wieder auftaucht – bereit und willens, ein Virus einzusetzen, das alle Supes auslöschen würde – löst er eine Kette von Ereignissen aus, die die Welt und jeden darin für immer verändern wird. Große Dinge stehen bevor. Wie sieht der Episodenzeitplan dafür aus?