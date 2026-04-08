"The Boys"-Staffel 5: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
In der fünften und letzten Staffel von "The Boys" ist die Welt in Homelanders Hand – vollständig seinen unberechenbaren, egozentrischen Launen ausgeliefert. Hughie, Mother’s Milk und Frenchie sind in einem "Freedom Camp" gefangen. Annie kämpft verzweifelt darum, einen Widerstand gegen die überwältigende Supe-Macht aufzubauen. Kimiko ist spurlos verschwunden. Doch als Butcher wieder auftaucht – bereit und willens, ein Virus einzusetzen, das alle Supes auslöschen würde – löst er eine Kette von Ereignissen aus, die die Welt und jeden darin für immer verändern wird. Große Dinge stehen bevor. Wie sieht der Episodenzeitplan dafür aus?
Wie viele Folgen hat "The Boys"-Staffel 5?
Die Supes-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht - mit gleich zwei Folgen - los ab 8. April 2026 auf Prime Video- danach folgt jeweils mittwochs eine weitere Folge. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 8. April 2026: Episode 1 ("Fifteen Inches of Sheer Dynamite")
- 8. April 2026: Episode 2 ("Teenage Kix")
- 15. April 2026: Episode 3
- 22. April 2026: Episode 4
- 29. April 2026: Episode 5
- 6. Mai 2026: Episode 6
- 13. Mai 2026: Episode 7
- 20. Mai 2026: Episode 8 (Finale)