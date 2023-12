Action, Comedy, Familienprobleme, Lebensgefahr und asiatische Kampfkunst – wenn das für euch nach keiner guten Mischung klingt, können wir sofort noch einen bestimmten Namen hinzufügen, der alle Skeptiker:innen restlos überzeugen wird: Michelle Yeoh! Die Oscarpreisträgerin ("Everything Everywhere All at Once") spielt in der kommenden Netflix-Serie "The Brothers Sun" eine Mutter von zwei sehr unterschiedlichen Söhnen.

Der Trailer deutet bereits viele Turbulenzen an: